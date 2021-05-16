

أبها 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وطريب وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

// انتهى //

09:31ت م

0019





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" تصدر تنبيهاً بهطول أمطار على عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.