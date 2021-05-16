السعودية اليوم / الهند تسجل 311170 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ 24 الساعة الماضية، 311170 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24684077 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 270284 وفاة.

// انتهى //

09:31ت م

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نيودلهي 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ 24 الساعة الماضية، 311170 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و4077 وفاة.وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24684077 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 270284 وفاة.// انتهى //09:31ت م0018

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