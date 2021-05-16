في قبضة رجال الأمن.. عصابات سرقة المحلات والمركبات والسطو المسلح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن رجال الأمن العام من القبض على عدد من المخالفين ومرتكبي جرائم السرقة والسطو المسلح خلال الأسبوع الماضي.

وفي التفاصيل، تم القبض على مواطنَيْن في محافظة القريات؛ قاما بالسطو المسلح على أحد المحال التجارية، وسرقة مبالغ مالية.

جرائم سرقة المركبات

كما تم القبض على مواطن وثمانية مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الأردنية، في منطقة الرياض، جميعهم من مخالفي نظام الإقامة؛ ارتكبوا سرقة مركبات، والمتاجرة بها وبيعها بعد تحريف أرقام هياكلها متخذين من إحدى الورش مقرًّا لتنفيذ جرائمهم.

وتم أيضا القبض على خمسة مقيمين من الجنسية اليمنية في منطقة الرياض مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود؛ امتهنوا المتاجرة بالعملات المزيفة، وارتباطهم بشخص آخر في دولة عربية للتواصل مع الضحايا، والاحتيال عليهم بعرض العملة بسعر أقل من سعر الصرف الفعلي.

تهور وسرعة جنونية

في سياق متصل، تم القبض على ثمانية مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية في منطقة الرياض؛ يقودون دراجات نارية ومركبات بشكل متهور في أحد الشوارع الرئيسية دون مراعاة لسلامة سالكي الطريق.

في حين تم القبض على مواطن في منطقة الرياض؛ يتباهى بتعاطي المسكر وحيازته، وتوثيق ذلك، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

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