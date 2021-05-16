العنف الأسري يرصد حالة تعنيف فتاة من قبل والدها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، صباح اليوم الأحد، أنه تم رصد حالة تعنيف فتاة من قبل والدها.

رصد حالة تعنيف فتاة

وقال المركز، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تتعرض للعنف من قبل والدها ، نود التوضيح بأنه تم رصد الحالة.

التنسيق مع الجهات المختص

وتابع مركز بلاغات العنف الأسري أنه جارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.



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