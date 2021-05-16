بلاغات عن حالات تسمم تقود لضبط مصنع للخمور بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من ضبط مصنع للخمور، كما تم القبض على 3 مواطنين يديرون المصنع.

رصد حالات تسمم

​وباشرت الجهات الأمنية بلاغات عن حالات تسمم في عددٍ من المستشفيات إثر تعاطيهم مواد مسكرة.

ضبط 420 عبوة خمر

وأوضحت شرطة الرياض أنه تم ضبط 420 عبوة خمر في المصنع، وعبوات فارغة وملصقات مزيفة لشركات تصنيع خمور ومعدات تستخدم لتصنيع المواد المسكرة.

​وتم على إثر ذلك إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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