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شكرا لقرائتكم بلاغات عن حالات تسمم تقود لضبط مصنع للخمور بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16
وتم على إثر ذلك إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
بلاغات عن حالات تسمم تقود لضبط مصنع للخمور بالرياض
يديره ثلاثة مواطنين
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من ضبط مصنع للخمور، كما تم القبض على 3 مواطنين يديرون المصنع.
رصد حالات تسمم
وباشرت الجهات الأمنية بلاغات عن حالات تسمم في عددٍ من المستشفيات إثر تعاطيهم مواد مسكرة.
ضبط 420 عبوة خمر
وأوضحت شرطة الرياض أنه تم ضبط 420 عبوة خمر في المصنع، وعبوات فارغة وملصقات مزيفة لشركات تصنيع خمور ومعدات تستخدم لتصنيع المواد المسكرة.
وتم على إثر ذلك إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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