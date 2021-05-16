شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إطلاق وثائقي «تطعيمة» الذي يحكي رحلة اعتماد اللقاحات بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس السبت، عن الفيلم الوثائقي "تطعيمة" الذي يحكي رحلة اعتماد اللقاحات في المملكة.

‏ويتناول الفيلم إصرار ودعم القيادة الرشيدة، وجهود أبناء الوطن؛ في بدء رحلة المملكة للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد.

ويهدف وثائقي "تطعيمة" إلى تعزيز الثقة في ضمان وأمانة وفعالية اللقاحات المستخدمة في المملكة، والإجابة على أبرز التساؤلات التي تدور حوله، وتوضيح مراحل دراسته وفحصه وفسحه، من خلال مجموعة من أهم المسؤولين والمتخصصين.

ومن الجدير بالذكر، أن المملكة بدأت حملة التطعيم ضد كورونا في 17 ديسمبر 2020، وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من أوائل الذين حصلوا على اللقاح.