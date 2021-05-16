أمانة حائل تنفّذ أكثر من 14 ألف جولة رقابية في إجازة العيد

نفّذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها ١٤,٣٧٤ جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات وصالونات الحلاقة والمشاغل وأسواق النفع العام والمسالخ والمطابخ.

وأسفرت هذه الجولات الرقابية عن مخالفة وإشعار وإغلاق ١٠٥٤ منشأة ومصادرة ٢٨٩ كجم من المواد التالفة وغير الصالحة.

وأوضح أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس أن الأمانة وبلدياتها كافة تعمل بكل إمكانياتها؛ لتكثيف الحملات الرقابية وتقديم خدمات البلدية والوقوف ميدانيًا على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية.