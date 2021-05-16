مؤسسة جسر الملك فهد تطلق خدمة الدفع الإلكتروني قريبًا

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم السبت، عن اعتزامها إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني قريبًا.

وقالت مؤسسة الملك فهد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تعتزم المؤسسة إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني قريبًا عبر تطبيق جسر؛ لضمان سرعه وسلاسة إجراءات عبور الجسر.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تحديد مسارات لتنظيم حركة الوافدين بالتزامن مع قرب عودة فتح السفر للسعوديين يوم 5 شوال الجاري. وذكرت أنه سيتم وضع الارشادات المناسبة للقادمين بتوزيعهم إلى فئتين سعوديتين باستخدام المسارات الواقعة جهة اليسار، والجنسيات الأخرى باستخدام المسارات جهة اليمين.

وأوضحت المؤسسة، إجراءات الدخول للمملكة عبر جسر الملك فهد، والاشتراطات الصحية للقادمين للسعودية عبر منفذ الجسر والمتبعة حاليًا.