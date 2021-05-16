مواطنون يقتحمون عقبة الملك عبدالله بالنماص للمرة الثانية

تداول مغردون يوم السبت مقطع فيديو لأحد المواطنين وهو يقود مركبته في عقبة الملك عبدالله الجديدة بمحافظة النماص شمال عسير، حيث يتحدث فيه عن افتتاح العقبة رسميا، في الوقت الذي تظهر فيه العقبة غير مكتملة والسيارات تتجول بها صعودا ونزولا.

وتبين لاحقا أن العقبة لا زالت قيد الإنشاء، وأن ما حدث هو أن بعض المواطنين قاموا بسحب الحواجز الخرسانية التي وضعتها الشركة القائمة على المشروع لمنع نزول الناس وظلت العقبة مفتوحة لمدة يومين حتى قامت الجهات الأمنية بإغلاقها وتغريم المقاول لإهماله.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها التجاوز واقتحام العقبة واستخدامها قبل الانتهاء منها، كما أن هذه العقبة ستكون البديل الآمن لعقبة سنان الحالية التي تصل بين محافظتي النماص والمجاردة وهي تعد عقبة شديدة الخطورة جراء الانهيارات الصخرية مع هطول الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف الذي يخيم على الجزء الأكبر من هذه العقبة شديدة الانحدار بالرغم من قصر المسافة فيها، حيث لا يتجاوز وقت نزولها سوى نصف الساعة وصولا إلى محافظة المجاردة، إلا أن هذا الوقت القصير محفوف بالمخاطر لاسيما وأن هناك من لقي حتفه في هذه العقبة بسبب الاستخدام الزائد لمكابح السيارة بشكل متواصل مما يفقد فعاليتها، بالإضافة إلى تهور بعض قائدي الشاحنات ومحاولة النزول من هذه العقبة معرضين أنفسهم والآخرين للخطر.