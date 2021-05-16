حادث أليم يقذف بجثة مواطن فوق سطح مسجد

ونتج عن قصة الحادث صدمة للمتجمهرين بسبب قوة الحادث أولا، إلى جانب سقوط المركبة في فناء منزل أحد المواطنين.
وتداول مغردون مقطعا لإنزال جثة شخص من فوق سطح مسجد، بعد تكثيف البحث عنه من قبل المواطنين والجهات المختصة، وتم نقل الجثة للمستشفى، ومباشرة المرور التحقيق في الحادث.
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