السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة



المدينة المنورة 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم, تضمن استمرار حالة نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة, وتدني مدى الرؤية.

وبيّن أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع، وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

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04:30ت م

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