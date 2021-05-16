السعودية اليوم / مصر تسجل 1203 إصابات جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1203 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد 244520 من ضمنهم 180577 حالة تم شفاؤها، و 14269 حالة وفاة.

// انتهى //

03:21ت م

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القاهرة 04 شوال 1442 هـ الموافق 16 مايو 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 63.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد 244520 من ضمنهم 180577 حالة تم شفاؤها، و 14269 حالة وفاة.// انتهى //03:21ت م0009

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