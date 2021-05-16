شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تثمن دعم مركز الملك سلمان لبرنامج مكافحة الإيدز في «السند» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبّرت منظمة الصحة العالمية عن وافر شكرها وامتنانها لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعمه السخي لبرنامج وقاية ومكافحة العدوى والتوعية بمخاطر الإيدز في إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية.

وأشاد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية شرق المتوسط د. أحمد المنظري بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة السخي للمنظمة والشراكة الناجحة بينهما في إنشاء برنامج وقاية ومكافحة العدوى والتوعية بمخاطر الإيدز على مستوى إقليم السند ومساهمته الكبيرة بسد النقص في الاحتياجات الصحية، موضحا أن العمل لا يزال جاريا لتنفيذ نحو 28 من برامج التدريب عالية المستوى في 44 مستشفى بباكستان لتأهيل الكوادر الطبية لمواجهة تفشي الأمراض وتوزيع المعدات الطبية اللازمة، مبينا أن الإنجازات الملحوظة لا تكاد تتحقق إلا بالشراكة الناجحة مع المركز.

وكان المركز قد وقع عقدًا تنفيذيًا مع منظمة الصحة العالمية لتأسيس برنامج وقاية ومكافحة العدوى والتوعية بمخاطر الإيدز في إقليم السند، بهدف ضمان توفير معدات ولوازم مكافحة العدوى والبنية التحتية الأساسية اللازمة للبرنامج، إضافة إلى إنشاء هيكل للبرنامج وعمل نظام على جميع المستويات الصحية للإقليم، مع تعليم وتدريب الكادر الصحي على سياسات وإجراءات مكافحة العدوى.