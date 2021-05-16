شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الأفريقية ينقل تحيات القيادة لرئيس جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، أمس، في مراسم تنصيب إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجمهورية جيبوتي لولاية رئاسية جديدة، بحضور عدد من رؤساء دول العالم.

ونقل «قطان» إلى الرئيس الجيبوتي تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتمنياتهما له وجمهورية جيبوتي بالمزيد من التقدم والازدهار.

وكان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية قد وصل إلى جمهورية جيبوتي، أمس الأول، في زيارة رسمية للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس إسماعيل جيله رئيساً لجمهورية جيبوتي لولاية رئاسية جديدة، وكان في استقباله بمطار جيبوتي الدولي، وزير التجهيزات والنقل الجيبوتي موسى محمد أحمد، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي إسحاق العريني.

كان قطان قد شارك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، مؤخرا، في مراسم أداء اليمين وتنصيب رئيس جمهورية أوغندا يوويري موسيفيني لولاية رئاسية جديدة، بحضور عدد من رؤساء دول العالم.

ونقل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية إلى الرئيس الأوغندي تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتمنياتهما له ولجمهورية أوغندا المزيد من التقدم والازدهار.