شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية لتطعيم ذوي الهمم بمستشفى الأمير محمد بن فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مركز لقاحات « كورونا » بمستشفى الأمير محمد بن فهد بالقطيف، فعالية «اليوم المفتوح»، لتطعيم مرضى الطب المنزلي، وذوي الهمم، والأمهات والآباء فوق سن الخمسين.

وكان المركز قد دعا الراغبين في تلقي اللقاح، للحضور إلى الموقع المخصص «بوابة العيادات الخارجية» بمستشفى الأمير محمد بن فهد، أمس، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا. ولفت إلى فتح العيادة في يوم «السبت» بغرض تقديم التسهيلات للراغبين في أخذ اللقاح، مضيفا، إن العيادة خصصت مسارا خاصا للمواطنين.