شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش مكثف على المطابخ وصالونات الحلاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلديات محافظات الشرقية جولاتها الميدانية خلال عيد الفطر المبارك، على كافة المطابخ والمطاعم للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية والاحترازية وتنفيذ قرار استقبال ذبيحتين لكل مناسبة كحد أقصى، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

وأغلقت بلدية غرب الدمام 3 مطاعم نتيجة لعدم الامتثال بالإجراءات الاحترازية، والتقيد بالتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، مع تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين.

وزارت بلدية الخبر أكثر من 380 صالون حلاقة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية. وواصلت بلدية الظهران جولاتها الرقابية على دور السينما والألعاب الترفيهية والمنشآت التجارية، ونتج عنها تحرير 11 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات والتدابير الوقائية.

ووقفت إدارة صحة البيئة في بلديتي النعيرية وبقيق على استعدادات وجاهزية مسلخي المحافظتين لاستقبال الذبائح خلال أيام عيد الفطر، ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية. كما كثفت إدارة صحة البيئة في بلدية بقيق الرقابة على الأسواق والمراكز التموينية ومحلات الحلويات للتأكد من صلاحية ما تقدمة للمتسوقين ومتابعة تطبيق التدابير الوقائية.

وأغلقت بلدية رأس تنورة محلا للحلويات لعدم امتثاله بالإجراءات الاحترازية.

وأخذت بلدية محافظة الخفجي تعهدات على كافة المطاعم والمطابخ بالتقيد بالتسجيل في منصة الأمانة، وعدم مخالفة اللائحة النظامية الخاصة بأيام عيد الفطر.

وزارت البلدية 45 صالونا من محلات الحلاقة، مع توعيتهم وتوجيههم بالتقيد بالإجراءات الاحترازية.