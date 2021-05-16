«عيدنا سالمين» لتعزيز التدابير الوقائية

وقام المتطوعون والمتطوعات في النادي بجولات ميدانية في مواقع الأنشطة ذات الكثافة العالية كالمطاعم والمقاهي والحدائق والمتنزهات، للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد، والحث على أخذ لقاح كورونا. ووزعت المطويات التوعوية والورود والهدايا للمستفيدين.

محمد يوسف

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