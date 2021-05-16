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«عيدنا سالمين» لتعزيز التدابير الوقائية

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الدمام - شريف احمد - نفذ النادي التطوعي بأمانة منطقة الجوف 35 جولة، ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة «عيدنا سالمين»، التي تستهدف تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس خلال أيام العيد.

وقام المتطوعون والمتطوعات في النادي بجولات ميدانية في مواقع الأنشطة ذات الكثافة العالية كالمطاعم والمقاهي والحدائق والمتنزهات، للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد، والحث على أخذ لقاح كورونا. ووزعت المطويات التوعوية والورود والهدايا للمستفيدين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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