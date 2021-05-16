شكرا لقرائتكم خبر عن 837 حالة كورونا مؤكدة.. و47 ألف فحص جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 837 حالة مؤكدة وتعافي 1012 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8363 حالة منها 1331 حالة حرجة.

سلامة الجميع

وأكدت الوزارة أن مراكز لقاحات كورونا تواصل العمل خلال أيام العيد، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا» حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

معلومات وخدمات

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 432269 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 416759 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 13 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7147 حالة «يرحمهم الله جميعاً»، كما تم إجراء 47586 فحصاً مخبرياً. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

حملة توعوية

وفي الشرقية، واصلت الصحة الحملة التوعوية «معتمدين عليك.. وعلى خطوتك» الموجهة لأهالي المنطقة، لتوعيتهم بضرورة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

توزيع هدايا

ونفذت أكثر من 7000 جولة على عدد من المدن شملت «الدمام والخبر والظهران والجبيل والقطيف» لتوعية أصحاب المحلات والعاملين فيها والتأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة في المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية من خلال تطبيق توكلنا، وفحص الحرارة والتباعد وتطبيق العدد المسموح به حسب مساحة كل منشأة والتأكد من تعقيم الأسطح ووجود تباعد بين الطاولات. وحثهم على المبادرة بالحصول على لقاح كورونا لتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس، كما وزعت الهدايا على المبادرين بأخذ اللقاح بالمراكز الصحية التابعة لها.