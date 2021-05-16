شكرا لقرائتكم خبر عن معايدة المرضى المنومين بعرعر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذ فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع الأمانة ومجلس شباب المنطقة، زيارات للمرضى المنومين بمستشفيات بمدينة عرعر، بمناسبة عيد الفطر وتهنئتهم بالعيد، وتقديم باقات الورود والهدايا، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار كورونا، متمنين لهم الشفاء العاجل.
وتستهدف الزيارات الوقوف إلى جانب المنومين ومواساتهم والتخفيف عنهم، وتقديم الهدايا ومعايدة العاملين في المستشفيات من أطباء وممرضين وممرضات، بالإضافة إلى المرافقين للمرضى والزوار.