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معايدة المرضى المنومين بعرعر

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الدمام - شريف احمد - نفذ فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع الأمانة ومجلس شباب المنطقة، زيارات للمرضى المنومين بمستشفيات بمدينة عرعر، بمناسبة عيد الفطر وتهنئتهم بالعيد، وتقديم باقات الورود والهدايا، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار ، متمنين لهم الشفاء العاجل.

وتستهدف الزيارات الوقوف إلى جانب المنومين ومواساتهم والتخفيف عنهم، وتقديم الهدايا ومعايدة العاملين في المستشفيات من أطباء وممرضين وممرضات، بالإضافة إلى المرافقين للمرضى والزوار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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