معايدة المرضى المنومين بعرعر

وتستهدف الزيارات الوقوف إلى جانب المنومين ومواساتهم والتخفيف عنهم، وتقديم الهدايا ومعايدة العاملين في المستشفيات من أطباء وممرضين وممرضات، بالإضافة إلى المرافقين للمرضى والزوار.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع