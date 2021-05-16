شكرا لقرائتكم خبر عن «شوكولاتة» و«ورود» لكوادر مراكز اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام، متمثلة بنادي تطوع الإداري الصحي بالتعاون مع منصة التطوع الصحي، مبادرة بعنوان: «عيدنا أنتم» بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الجمعية أنه بلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه المبادرة ٢٠٠ مستفيد.

وأفادت بأن المبادرة أتت في إطار حرص الجمعية على معايدة الكوادر الطبية والتمريضية، والمراجعين في مراكز اللقاحات، والمتطوعين والمتطوعات الصحيين المشاركين في تنفيذ أعمال الفرز البصري من خلال نقاط الفرز البصري في العديد من الأماكن، والتي شملت «مجمع الدمام الطبي، مركز صحي الفيصلية، مركز صحي الجامعيين، مركز صحي كورنيش الخبر، مركز صحي الشفاء، مطار الملك فهد الدولي»، ومشاركتهم فرحة العيد وإدخال البهجة والسرور عليهم من خلال توزيع عدد من المشروبات الباردة والساخنة والشوكولاتة والورود، بمشاركة ١٧ متطوعا ومتطوعة من النادي.