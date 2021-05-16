سفارة المملكة لدى القاهرة تكشف عن 3 تنبيهات لدخول مصر

نبهت سفارة المملكة في القاهرة، المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى مصر، بضرورة دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولارًا عن كل شخص.

كما أوضحت السفارة أنه ينبغي أن يكون لدى المواطن تحليل PCR من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة، لا تتجاوز 72 ساعة من موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

وشددت على أنه لا يعتد بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

ويأتي ذلك بمناسبة اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، مشيرة إلى أنه في حال صدور أي متطلبات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه.