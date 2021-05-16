ودعا أمير المنطقة جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية بالمنطقة على بذل المزيد من الجهود والإسهام في تفعيل الوسائل اللازمة لزيادة نسبة الوعي لدى كل أفراد المجتمع من أبناء منطقة عسير والزوار والمصطافين، والعمل على تطبيق الغرامات بحق المخالفين، إلى جانب تفعيل مبادرة "الرقابة والتفتيش الأفقي" بالشراكة بين فرعَي وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وأمانة عسير وبلدياتها ال 33 التابعة لها.
من جهة أخرى أنهى فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير جميع الاستعدادات لاستقبال وعودة الجماهير الرياضية للملاعب من خلال تطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية كافة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد- 19"، كما تفاعلت الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية في المنطقة مع التوجيه بالعمل على تكثيف الرقابة الميدانية وتطبيق الغرامات بحق المخالفين ، ومنع الدخول للمجمعات التجارية والإدارات الحكومية لمن لم يفعّل تطبيق "توكلنا"، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بخطر الفيروس وأهمية تلقي اللقاح.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير يوجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر وموسم الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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