السعودية | بدعوة من المملكة .. اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث التطورات في فلسطين غدا

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بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، يعقد غدا الأحد ، الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.

وسيرأس الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية .