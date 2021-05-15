جسر الملك فهد يطلق خدمة الدفع الإلكتروني قريباً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعتزم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني قريباً عبر تطبيق “جسر” لضمان سرعة وسلاسة إجراءات عبور الجسر.

واي فاي مجاني:

وأطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع الجوازات البحرينية خدمة الواي فاي المجانية في منطقة الجوازات البحرينية (JESR FREE WIFI) لتسهيل إبراز التطبيقات الصحية لموظفي الجوازات، كما يتم العمل بالتعاون مع الجوازات السعودية لإطلاق الخدمة في الجانب السعودي قريباً.

اشتراطات مطلوبة:

وأكدت المؤسسة ، أهمية التزام الجميع بالاشتراطات المطلوبة من المملكتين قبل الشروع بالسفر لتجنب أي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم مع الالتزام بالاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين ومتابعة ما يصدر بهذا الشأن.

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