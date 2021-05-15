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جسر الملك فهد يطلق خدمة الدفع الإلكتروني قريباً

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

جسر الملك فهد يطلق خدمة الدفع الإلكتروني قريباً

لضمان سرعة وسلاسة إجراءات العبور

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعتزم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني قريباً عبر تطبيق “جسر” لضمان سرعة وسلاسة إجراءات عبور الجسر.

واي فاي مجاني: 

وأطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع الجوازات البحرينية خدمة الواي فاي المجانية في منطقة الجوازات البحرينية (JESR FREE WIFI) لتسهيل إبراز التطبيقات الصحية لموظفي الجوازات، كما يتم العمل بالتعاون مع الجوازات لإطلاق الخدمة في الجانب السعودي قريباً.

اشتراطات مطلوبة: 

وأكدت المؤسسة ، أهمية التزام الجميع بالاشتراطات المطلوبة من المملكتين قبل الشروع بالسفر لتجنب أي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم مع الالتزام بالاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين ومتابعة ما يصدر بهذا الشأن.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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