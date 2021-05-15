شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جهود رئاسة أمن الدولة لوصول المسافرين سالمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو جهود رئاسة أمن الدولة أثناء مباشرة أمن المطارات لوصول المسافرين إلى وجهتهم سالمين.

وتباشر المديرية العامة للمباحث برئاسة أمن الدولة مهام أمن المطارات البالغ عددها 27 مطارًا بجميع مناطق المملكة حيث يمر المسافرون فيها بمسار تفتيش الأمتعة والمتعلقات الشخصية.

ويتم ذلك من أجل التأكد من عدم حملهم ما يهدد أمن وسلامة الطائرة والركاب مثل "المواد المحظورة كليًا، الذخائر، السوائل والغازات الحارقة، الأسلحة البيضاء، الأدوات الحادة، تجاوز الكميات المسموح بها من السوائل".

ويتم ذلك باستخدام أحدث الأجهزة والوسائل الفنية والتقنية ويتم تفتيش الأمتعة أيضًا المشحونة بمخزن الطائرة للتأكد من خلوها من أي مواد خطرة تهدد أمن وسلامة المسافرين.