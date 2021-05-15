شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يطلب من والد شاب الانضمام للترفيه:"أحتاج الابن في كذا مكان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أبدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه إعجابه بشاب يدعى أحمد مانع آل مشرف والذي تميز بصناعة الفيديوهات والتحدث فيها باللغة الإنجليزية بطلاقة عن السياحة والثقافة في منطقة نجران.

وقال تركي آل الشيخ:"ياليت إذا الشاب يتواصل معي في الترفية وبعد ذلك قام أحد المتابعين لآل الشيخ بالإشارة إليه في حساب والد الشاب الدكتور "مانع آل مشرف".

وعرض تركي آل الشيخ على والد الشاب انضمام ابنه للهيئة قائلاً:"ياليت إذا الدكتور حاب الابن ينضم لنا في هيئة الترفيه أنا جاهز في كذا مكان أحتاج الابن فيه"، فرد عليه الأب، قائلاً:" معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ أحمد في خدمة الوطن ورهن إشارتكم. أحمد استثمر فيه الوطن وحان الآن سداد الدَّين. أشكر معاليكم على الاهتمام بأبناء الوطن".

وتابع:"شكراً لك وكفو ياليت يتواصل مع الأخ فيصل بافرط الرئيس التنفيذي في الترفيه".