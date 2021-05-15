شكرا لمتابعة خبر عن رسالة من "الصحة" للمحصنين بشأن الكمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم السبت، جميع "المحصنين" إلى الاستمرار في لبس الكمامة وتطبيق التباعد وعدم التخلي عنها، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأوضح محمد العبد العالي، أن اللقاح يساهم في تقليل نسبة الإصابة بشكل كبير، ولكن لا يمنع الإصابة خاصة وأن الجائحة لا تزال قائمة، مؤكداً أن الالتزام مهم حتى الوصول للمناعة المستهدفة.

يذكر أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة أعلنت أن المواطنين الذين تم تطعيمهم لا يكونون في حاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة.