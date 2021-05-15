شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لجسر الملك فهد قريبًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عزمها لإطلاق خدمة "الدفع الالكتروني" قريبًا عبر تطبيق "جسر"؛ لضمان سرعه وسلاسة اجراءات عبور الجسر.

كما أطلقت المؤسسة بالتعاون مع الجوازات البحرينية خدمة الواي فاي المجانية في منطقة الجوازات البحرينية (JESR FREE WIFI).

ويأتي ذلك من أجل تسهيل ابراز التطبيقات الصحية لموظفي الجوازات، كما يتم العمل بالتعاون مع الجوازات السعودية لاطلاق الخدمة في الجانب السعودي قريبًا.