متحدث الصحة يدعو «المحصنین» إلى عدم التخلي عن الكمامة

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الیوم السبت، جمیع المحصنین إلى الاستمرار في لبس الكمامة وعدم التخلي عنھا وتطبیق التباعد الاجتماعي، حفاظًا على سلامة الجمیع.

وأوضح أن اللقاح يسھم في تقلیل نسبة الإصابة بشكل كبیر؛ ولكن لا يمنع الإصابة خاصة أن الجائحة لا تزال قائمة، مؤكدًا أن الالتزام مھم حتى الوصول للمناعة المستھدفة.

وجاء ذلك في تغريدة لمتحدث الصحة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حيث قال: لسلامتكم وسلامة من تحبون مهم أن يستمر جميع (المحصنين) في لبس الكمامة وتطبيق التباعد. اللقاح يسهم في تقليل نسبة الإصابة بشكل كبير، ولكن لا يمنع الإصابة خاصة أن الجائحة لا تزال قائمة. التزامنا مهم حتى نصل للمناعة المستهدفة مجتمعيًا معًا بإذن الله.