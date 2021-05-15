الهلال الأحمر بمكة يعلن نجاح خطة رمضان

يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تستقبل البلاغات عن طريق الرقم 997 وعبر التطبيق في الأجهزة الذكية (أسعفني) حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهواتف الذكية واستدعاء فرقة إسعافية، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويتيح أيضاً للفرق الإسعافية الاستدلال عن موقع البلاغ، ويوفر أيضًا معرفة المنشأة الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ والعديد من المميزات داخل التطبيق.
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