السعودية اليوم / مدير جوازات المدينة المنورة يقف على جاهزية صالات الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي



المدينة المنورة 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

تفقَّد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد فهد بن خالد العتيبي، جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ووقف على جاهزية الصالات الدولية للقدوم والمغادرة، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، ابتداءً من الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.

وأكد العميد العتيبي على جميع العاملين في المطار من منسوبي الجوازات ضرورة بذل مزيد من الجهد في خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم خلال الفترة المقبلة بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية؛ للحدّ من انتشار فيروس

// انتهى //

23:09ت م

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المدينة المنورة 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واستفقَّد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد فهد بن خالد العتيبي، جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ووقف على جاهزية الصالات الدولية للقدوم والمغادرة، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، ابتداءً من الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.وأكد العميد العتيبي على جميع العاملين في المطار من منسوبي الجوازات ضرورة بذل مزيد من الجهد في خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم خلال الفترة المقبلة بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).// انتهى //23:09ت م0095

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