السعودية اليوم / الكويت تسجل 795 إصابة بفيروس كورونا



الكويت 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

سجلت الكويت 795 إصابة جديدة و 6 حالات وفاة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم في بيان , أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 290801 ,فيما بلغ مجموع الوفيات 1687 .

// انتهى //

22:06ت م

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الكويت 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسسجلت الكويت 795 إصابة جديدة و 6 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم في بيان , أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 290801 ,فيما بلغ مجموع الوفيات 1687 .// انتهى //22:06ت م0090

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