

الرباط 03 شوال 1442 هـ الموافق15 مايو 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 112 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، بأنها سجلت 6وفيات بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 9098، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 502884.

// انتهى //

21:22ت م

0086



الرباط 03 شوال 1442 هـ الموافق15 مايو 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 514817 .وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، بأنها سجلت 6وفيات بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 9098، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 502884.// انتهى //21:22ت م0086

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تسجل 112 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.