السعودية اليوم / الجزائر تسجل 135 إصابة بفيروس كورونا



الجزائر 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

سجلت الجزائر 135 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 125194، فيما بلغ مجموع الوفيات 3366.

// انتهى //

20:52ت م

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الجزائر 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسسجلت الجزائر 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 125194، فيما بلغ مجموع الوفيات 3366.// انتهى //20:52ت م0082

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