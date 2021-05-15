السعودية اليوم / لبنان تسجل 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية 265 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 497198، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7602 بعد تسجيل 16 حالة وفاة.

// انتهى //

19:16ت م

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بيروت 03 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 535446 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 497198، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7602 بعد تسجيل 16 حالة وفاة.// انتهى //19:16ت م0074

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