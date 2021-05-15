النيابة: يحظر مشاركة الطفل في النشاطات الترفيهية الخطرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أن والدي الطفل – أو أحدهما أو من يقوم على رعايته – مسؤولان عن ضمان حقوقه، والعمل على حمايته من كل ما يعرض سلامته أو صحته للخطر.

بنود مهمة:

وأكدت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يحظر مشاركة الطفل في النشاطات الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر، وذلك بحسب المادة 13 من نظام حماية الطفل.

ونشرت النيابة إنفوجرافيك بينت فيه الحقوق والضمانات المقررة للطفل حال مشاركته في أنشطة ترفيهية.



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