المملكة السعودية تسجل 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 837 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 432269 حالة، من بينها 8363 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1331) حالة حرجة، كما تم تسجيل 1012 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 416759 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 7147 حالة ، بإضافة 13 حالة وفاة جديدة

