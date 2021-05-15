شكرا لقرائتكم خبر عن «جسر الملك فهد» تطلق خدمة الدفع الإلكتروني.. قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏تعتزم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني قريباً عبر تطبيق "جسر" لضمان سرعة وسلاسة إجراءات عبور الجسر.

وتطبق المؤسسة بالتعاون مع الجهات الخدمية آلية جديدة لاستقبال المسافرين من خلال المسارات بمنطقة الإجراءات مع عودة فتح السفر يوم الاثنين، والتي سيتم خلالها وضع الإرشادات المناسبة للقادمين بتوزيعهم الى فئتين سعوديين باستخدام المسارات الواقعة جهة اليسار والجنسيات الاخرى باستخدام المسارات جهة اليمين.