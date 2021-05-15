أنواع الغسالات الاتوماتيك في السعودية 2021 وأسعارها

تساهم الغسالات الاتوماتيك بجميع أنواعها بشكل فعال في توفير الوقت والجهد على ربات البيوت، ويحرص الكثير من ربات البيوت على اقتناء أفضل أنواع الغسالات، خاصة وأن المملكة العربية السعودية تضم العديد من الأنواع والماركات المختلفة، والتي تختلف المواصفات فيما بينها، هذا كما يصحب الغسالة مجفف للملابس بالإضافة إلى عدد من البرامج، ويوجد العديد من الأنواع ذات الشهرة الواسعة والأسعار التي تتناسب مع قطاع كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة، ونوضح لكم أنواع الغسالات الاتوماتيك في السعودية 2021.

أنواع الغسالات الاتوماتيك في السعودية 2021

يتواجد بالمملكة العربية السعودية، العديد من الغسالات التي يصحبها مجفف، حيث تضم المملكة أحدث الماركات العالمية التي تقوم بتنظيف الملابس بصورة جيدة، وتجفيفها أيضًا، ومن أشهر وأفضل أنواع الغسالات المتواجدة بالمملكة الآتي:

النوع الأول هو غسالة LG المتواجدة بالمملكة 8 كيلو FH4G6TDY6 والمقدمة بسعر 2,128.60 ريال.

النوع الثاني هو غسالة جورنجي 9 كيلو W9825IA المقدمة بسعر 2.995 ريال.

النوع الثالث هو غسالة فريش 7 كيلو FFM70-1400S المقدمة بسعر 1522.68 ريال.

النوع الرابع هو غسالة بوش 9 كيلو WAW325X0ME المقدمة بسعر 2995.09 ريال.

النوع الخامس هو غسالة بيكو 9 كيلو WMY91230SLB1 المقدمة بسعر 1884.20 ريال.

النوع السادس هي غسالة شارب 7 كيلو ES-FP710BX3-S المقدمة بسعر 1558.60 ريال.

النوع السابع هي غسالة سامسونج 18 كيلو WD18J7825KP المقدمة بسعر 6624.63 ريال.

النوع الثامن هو غسالة وايت بوينت 10 كيلو WPW10122DBS المقدمة بسعر 2035.03 ريال.

النوع التاسع هو الغسالة اريستون 10 كيلو AQD1070D497XEX-F081955 المقدمة بسعر 3591.23 ريال.

غسالة هوفر اتوماتيك

يتواجد هذا النوع بالمملكة العربية السعودية بالعديد من الأحجام، وهي من الأنواع المزودة بمجفف والتي تنفرد عن غيرها بالعديد من المواصفات، وتعتبر من أفضل أنواع الغسالات التي تتواجد بالوطن العربي، وسعتها تصل حتى 6 كيلو ويمكن أن تزيد طبقًا لرغبة العميل، كما يتواجد بالغسالة العديد من البرامج والتي يمكن التحكم في وقتها، ومن أفضل مميزاها قوة الدوران وتضم الغسالة الآتي:

تضم الغسالة شاشة ديجيتال من أفضل الأنواع الشاشة مصنوعة من خامات عالية مؤقت التشغيل للغسالة يصل حتى 22 ساعة الغسالة تحتوي على برامج موفرة لاستهلاك الكهرباء الغسالة مزودة بخاصية تحمي الملابس من التشابك والكرمشة. الغسالة مزودة بخاصية التعقيم.

غسالة LG

الغسالة مصنوعة بأحدث الأنظمة التكنولوجية في العالم، وهي مطروحة بالعديد من التصاميم الحديثة والأنيقة وبألوان جذابة رائعة، وتتيح الغسالة عدد من برامج التنظيف التي يمكن التحكم فيها وفقًا للرغبة، كما أنها توفر خاصية التجفيف الحراري للملابس، وهي مزودة بتكنولوجيا الحركة الستة ومن أبرز المواصفات التي تتمتع بها الغسالة الآتي: