الجمارك السعودية توضح إرشادات مهمة بشأن الرسوم والضرائب قبل السفر

بالتزامن مع رفع حظر السفر الدولي في المملكة العربية السعودية، أوضحت الجمارك السعودية عدد من الإرشادات الهامة يجب أخذها بعين الاعتبار من قبل القادمين إلى المملكة، فقد دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المسافرین القادمین إلى المملكة لضرورة القيام بعدد من الإجراءات سواء من القادمين أو المغادرين للمملكة.

إرشادات مهمة قبل السفر

وشملت إرشادات الجمارك السعودية للقادمين أو المغادرين ما يلي:

قد يهمك:

الإقرار عن أي مشتریات شخصیة أو هدايا تزید قیمتها عن 3 آلاف ريال، أو ما یعادلها من عملات أجنبیة.

دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

على الذين يحملون عملات، أو مجوهرات، أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60 ألف ریال أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، تقديم إقرار بها.

تقديم إقرار للذين يحملون أي سلع محظورة أو مقیّدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أن يمكن أن يتم تقديم الإقرار بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

تقديم الإقرارات الضريبية عن شهري مارس وأبريل الماضيين

وفي سياق متصل دعت الهيئة قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية وهي السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية، وذلك عن شهرَي مارس وأبريل الماضيَيْن، في موعد أقصاه الـ15 من شهر مايو الجاري، ويمكن المبادرة في تقديم المكلفين من قطاع الأعمال إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa) تحت طائلة تعرضهم لتوقيع غرامة التخلف بحقهم عن تقديم الإقرار خلال المدة المحددة، والتي تبلغ قيمتها 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أنه بإمكان المكلفين من قطاع الأعمال عدة قنوات للتواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية وهي: