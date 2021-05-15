السعودية | بطلب السعودية.. اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي لبحث التصعيد بفلسطين

شكرا لقرائتكم بطلب السعودية.. اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي لبحث التصعيد بفلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، عن اجتماع طارئ افتراضي غداً الأحد بطلب من السعودية لبحث التصعيد في فلسطين.

وقالت في بيانها، "بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، يعقد غداً الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية، بحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصاً في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.

كما سيرأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وتواصل إسرائيل التصعيد في هجماتها على قطاع غزة رافضة دعوات التهدئة، حيث أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي استعداد تل أبيب لعدة أيام من القتال على جبهة قطاع غزة.

مواطنون من غزة عقب انهيار أحد المباني (رويترز)

يذكر أن التصعيد العنيف بين إسرائيل وحركة حماس مستمر منذ الاثنين. وأشارت آخر حصيلة للسلطات الفلسطينية مساء الجمعة إلى سقوط 160 قتيلاً، بينهم 39 طفلاً وإصابة ألف في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.