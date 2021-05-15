شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا: منصتان فقط للتسجيل للتبرع بالأعضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا والمركز السعودي لزراعة الأعضاء أن طريقة تسجيل رغبة الشخص بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة من خلال الموقع الإلكتروني لـ"توكلنا" ( هنـــــا )، إضافة إلى الموقع الإلكتروني لمركز زراعة الأعضاء ( هنـــــــا ).

وأبان "توكلنا" أن الخدمة متاحة حاليا فقط عبر الموقعين الإلكترونيين لـ"توكلنا" و"مركز زراعة الأعضاء"، وقريبا ستتوفر الخدمة في نسخة محدثة من تطبيق "توكلنا".

وأبان "توكلنا" أنه ستتم إضافة العديد من الخصائص في القريب العاجل مثل إلغاء التبرع وبطاقة المتبرع وغيرها، علما أنه يمكن لمن بادر بالتسجيل إلغاء التبرع عن طريق موقع توكلنا" الإلكتروني بالضغط على أيقونة "إلغاء التبرع"، ثم تظهر رسالة لتأكيد إلغاء التبرع ويتم اختيار "موافق" للتأكيد، كما يتم إلغاء التبرع بالتواصل مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء على البريد الإلكتروني [email protected]ـ.