شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قائد مركبة متهور يسير بسرعة عالية على أكتاف الطريق بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

رصدت كاميرا مثبتة في إحدى السيارات، قائد مركبة متهور يسير بسرعة عالية معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر على طريق سريع بالمدينة المنورة.

وبدا في الفيديو، قائد المركبة يقودها بتهور بالمسار المخصص للطوارئ ويتجاوز المركبات على أكتاف الطريق، مما كاد يتسبب في حـادث على طريق الدائري الثاني جهة حديقة الملك فهد.

وكان المرور حذر من استخدام "كتف الطريق" خلال القيادة لأنه يعرض سلامة السائق والآخرين للخطر، ويعتبر استخدامه مخالفة مرورية تستوجب غرامة تتراوح من 2000 إلى 3000 ريال.