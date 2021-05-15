شكرا لمتابعة خبر عن انتعاش مكاتب السفر السعودية بعد فتح المنافذ وعودة رحلات الطيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يشهد صباح الاثنين عودة رحلات طيران المواطنيين بعد توقف دام 16 شهر، وذلك من خلال فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

إنعاش وكالات السفر والسياحة

ومن جانبه، قال هاني العميري، عضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة لموقع "العربية"، أن فتح المنافذ أنعش مكاتب وكالات السفر والسياحة في السعودية بنحو 30% بعد حالة ركود دام أكثر من عام.

كما أوضح أن هناك ٢٠٩٦ وكالة سفر وسياحة في السعودية استعدت لاستقبال الحجوزات من قبل الموطنين، وينتظر الراغبين في السفر إلى الدول السياحية لمعرفة شروط وطلبات الدخول لديهم.

وجهة السعوديين الأولى

وكشف "العميري" أن وجهة السعوديون الأولى مع رفع قيود السفر ستكون الإمارات والبحرين ومصر وكذلك إندونيسيا وجورجيا وأوكرانيا.

كما أكد أن العديد من الدول لا يزال الدخول ممنوع لديهم، أو بشروط صحية وإجراءات احترازية مشددة مثل "الحجر الصحي لعدة أيام، أو تقديم تأمين طبي شامل".