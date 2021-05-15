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اليونان: أهلا بالسعوديين المحصّنين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت اليونان أن بإمكان السعوديين والمقيمين في المملكة القدوم إليها، وذلك بناء على التشريعات التي اعتمدتها الحكومة اليونانية أمس الجمعة.

ومن جانبه، أوضح السفير اليوناني لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس، عبر حسابه في "تويتر": "وفقاً للتشريعات المعتمدة في اليونان، يمكن لسكان المملكة السفر بحرية إلى اليونان بشرط توفر شهادة اختبار مخبري (PCR) بنتيجة سلبية من المستجد أو التحصين باللقاح ووجود شهادة للتطعيم، وتعبئة النموذج الخاص بالركاب المسافرين.

وأشار السفير اليوناني:"أهلا بكم من جديد، أصدقاءنا السعوديين، اليونان تنتظركم".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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