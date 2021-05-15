شكرا لمتابعة خبر عن اليونان: أهلا بالسعوديين المحصّنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت اليونان أن بإمكان السعوديين والمقيمين في المملكة القدوم إليها، وذلك بناء على التشريعات التي اعتمدتها الحكومة اليونانية أمس الجمعة.

ومن جانبه، أوضح السفير اليوناني لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس، عبر حسابه في "تويتر": "وفقاً للتشريعات المعتمدة في اليونان، يمكن لسكان المملكة السفر بحرية إلى اليونان بشرط توفر شهادة اختبار مخبري (PCR) بنتيجة سلبية من كورونا المستجد أو التحصين باللقاح ووجود شهادة للتطعيم، وتعبئة النموذج الخاص بالركاب المسافرين.

وأشار السفير اليوناني:"أهلا بكم من جديد، أصدقاءنا السعوديين، اليونان تنتظركم".