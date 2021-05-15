شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أستاذ فيروسات: يجب على المتعافي من كورونا زيارة الطبيب للإطمئنان على صحته الجنسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

شدد أستاذ في علم الفيروسات الدكتور أحمد الشهري، قائلا:"يجب على المتعافي من كورونا زيارة الطبيب للإطمئنان على صحته الجنسية".

وأضاف أحمد الشهري خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية:"يجب استشارة الطبيب لتزويده بجميع المعلومات وما يستجد فيها للتوضيح له من منطق عقلاني وعلمي عن نقاط الاختلاف".

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.