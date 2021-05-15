شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تقدم العيديات لحراس الأمن لتشاركهم فرحة العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة مشاركة المواطنة فاطمة القحطاني حراس الأمن فرحتهم بالعيد من خلال تقديم العيديات لهم.

وقالت "فاطمة" صاحبة مبادرة "أهلنا أولى" خلال حديثها مع قناة "نحنا نكمل ما اتعودنا عليه من والدينا هما اللي أعطونا الثقة والدعم المادي".

وأضافت: "لما يبحث الانسان عن أشخاص يستحقون هما رجال الأمن فهم أهلنا وجيرانا وهناك أيضًا العديد من المبادرات حققت تفاعل كبير من الشعب السعودي لأن الخير فينا".

وأوضحت "المالكي" أنها تلقت ردود فعل إيجابية من قبل المتابعين تعكس فرحتهم وسعادتهم بهذه المبادرة.