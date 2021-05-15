شكرا لمتابعة خبر عن القنصل الفرنسي لأصدقائه بالمملكة: ترقبو أخبار سارة قريبا في انتظاركم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف القنصل العام الفرنسي في جدة مصطفى مهراج اليوم السبت، عن قرب صدور أخبار سارة للسعوديين، قائلا:"أصدقائي السعوديين، ترقبو أخبار سارة قريبا في انتظاركم".

وقام القنصل الفرنسي بإرفاق صور لمواقع سياحية في فرنسا مع تغريدته، مضمنا التغريدة هاشتاق «#Tourism» («سياحة»)، حيث بدأت الكثير من الدول باستقبال المسافرين من عدة دول، وتحديدا من المملكة.

وجاء ذلك تزامنا مع قرب استئناف الرحلات الدولية للمواطنين بعد اعتماد وزارة الداخلية رفع تعليق السفر ابتداء من بعد غد الاثنين، الموافق 5 شوال الجاري.