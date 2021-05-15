شكرا لمتابعة خبر عن "جسر الملك فهد" يضع إرشادات جديدة للمسافرين تتضمن تخصيص مسار للسعوديين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أهمية التزام الجميع بالاشتراطات المطلوبة من المملكتين قبل الشروع بالسفر؛ وذلك لتجنب أي اشكاليات أو صعوبات قد تواجههم.

ونبهت المؤسسة أيضًا بضرورة الالتزام بالاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين ومتابعة ما يصدر بهذا الشأن.

كما نوهت بوضع الارشادات المناسبة للقادمين بتوزيعهم الى فئتين سعوديين باستخدام المسارات الواقعة جهة اليسار والجنسيات الاخرى باستخدام المسارات جهة اليمين.

وأثنوا أيضًا على تجاوب الجميع بالالتزام بالتعليمات لضمان انسيابية وسرعة الحركة ضمن مناطق الاجراءات.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد أعلنت مساء أمس الجمعة عن إجراءات الدخول إلى المملكة.

ذكرت أن الاشتراطات الصحية المتبعة حاليًا للقادمين إلى المملكة تنص على أن الدخول لا يتطلب إجراءات إضافية لجميع حاملي الجنسية السعودية.

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