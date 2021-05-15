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«جسر الملك فهد» يخصص مسارات لدخول السعوديين والجنسيات الأخرى

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الرياض - محمد عبدالله - استعدادًا لعودة فتح السفر للسعوديين بعد غدٍ..

طبقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم السبت، فرضية لقدوم المسافرين وآلية حركة القدوم، مع تطبيق الاشتراطات الصحية، استعدادا لعودة فتح السفر للسعوديين الإثنين ٥ شوال.

وتم ذلك بالحضور الميداني للرئيس التنفيذي بالمؤسسة ومدير جوازات منفذ جسر الملك فهد ومدير قطاع الرعاية الصحية بالخبر؛ حيث تم تطبيق فرضية قدوم المسافرين والآلية المناسبة لتنظيم حركة القدوم مع تطبيق الاشتراطات الصحية.

وسيتم وضع الإرشادات المناسبة للقادمين بتوزيعهم الى فئتين سعوديتين باستخدام المسارات الواقعة جهة اليسار والجنسيات الاخرى باستخدام المسارات جهة اليمين. مثمنين تجاوب الجميع بالالتزام بالتعليمات لضمان انسيابية وسرعة الحركة ضمن مناطق الإجراءات.

وتؤكد المؤسسة أهمية التزام الجميع بالاشتراطات المطلوبة من المملكة قبل الشروع بالسفر لتجنب أي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم مع الالتزام بالاحترازات والقيود المفروضة من المملكة ومتابعة ما يصدر بهذا الشأن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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